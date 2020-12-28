ستصل لإغلاق القناة.. نقابة الإعلاميين تحذر رامز جلال من الظهور بدون تصريح

قال الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين، أن النقابة تسعي لتقنين أوضاع كافة مقدمي البرامج علي الفضائيات المصرية، وذلك من خلال حصولهم علي تصاريح لمزاولة المهنة، أو عضوية النقابة.

وأضاف سعدة في تصريحات لصدى البلد، أن أغلب الإعلاميين حصلوا بالفعل علي التصاريح اللازمة من النقابة لظهورهم علي الشاشة، وكان آخرهما الإعلامي أسامة كمال، موضحًا أن القانون يلزم كل من يظهر علي الشاشات كمقدم برامج، أو يعمل في مجال الإعلام تحت مسميات شُعب النقابة، أن يحصل علي التصاريح اللازمة من نقابة الإعلاميين.

وتابع، أن كافة البرامج الرمضانية علي مُقدميها التقدم لنقابة الإعلاميين قبل الظهور، بما في ذلك مقدمي برامج المقالب، وعلي رأسهم برنامج، رامز جلال، موضحًا أن القانون يلزمهم بذلك وأحذرهم أن النقابة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد اي برنامج لا يحصل مُقدمه علي تصريح من النقابة، وقد تصل هذة الإجراءات وفق القانون لغلق الفضائية التي تعرض البرنامج بالكامل، او للحبس للمخالف.

وأوضح الدكتور طارق سعدة، أن برنامج رامز جلال يبث من مصر، ولدينا كافة الأوراق التي تثبت ان النقابة لها الحق في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضده حال ظهوره بدون تصريح.