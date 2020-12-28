نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار عاجل من "التعليم" بشأن امتحانات الإعدادية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مد فترة تسجيل الإستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية حتى يوم الخميس ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

جاء ذلك في منشور للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منذ قليل.