مصر للطيران: 46 رحلة دولية وداخلية لنقل 4379 راكبًا

أعلنت شركة مصر للطيران اليوم الاثنين، عن رحلاتها إلى 46 وجهة تنقل على متنها ما يقرب من 4379 راكبا، وذلك بعد عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

قالت مصر للطيران فى بيان صحفى اليوم الأحد، أن الرحلات الجوية ستكون بمعدل رحلة واحدة إلى كل من (بيروت، جوبا، بغداد، أكرا، ابوظبى، لندن، باريس، اسطنبول، كوبنهاجن، البحرين، الخرطوم، عمان، الشارقة، نيروبى، مسقط، أديس أبابا، إربيل) بالإضافة إلى 14 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و7 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4379 راكبا.

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وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبى قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت فى تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار فى حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك فى إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.