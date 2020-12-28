القاهرة الأولى .. قائمة أكثر 10 محافظات إصابة بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - وقالت، فى بيان لها، إن محافظة الجيزة تلى القاهرة فى نسبة الإصابات بـ 9.6%، أما الإسكندرية فكان بها معدل الإصابة 8.2 %، والقليوبية 5.9 %، ثم البحيرة بـ 5.1 %، تليها الغربية 4.0%، والفيوم 3.9%، ثم المنيا 3.7%، ثم المنوفية 3.2%، وكفر الشيخ 2.8%، وسوهاج 2.2%، وأسيوط 2.2%، والسويس 1.9%، والشرقية 1.9%، ثم بنى سويف بنسبة 1.7%.

وأشارت إلى أنه بالنسبة لمحافظات الدلتا، والجنوب، فقد وصلت معدلات الإصابة فى أسوان لــ 1.7%، ثم بورسعيد 1.6%، فى حين أن قنا 1.5%، والأقصر 1.3%، والدقهلية 1.2%، ودمياط 1.2 %، ومطروح 0.9%، والبحر الأحمر 0.7%، والإسماعيلية 0.6%، وجنوب سيناء 0.5%، والوادى الجديد 0.4%.

كورونا فى مصر

من جانبها، كشف الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، جهود الوزارة لزيادة استعدادات المستشفيات التى تتعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا، وخاصة فيما يتعلق بتوافر الأسرَّة الداخلية، وأجهزة التنفس، وأسرَّة الرعاية المركزة، وكذا الموقف التنفيذى لدعم القطاع الصحىى بالأكسجين المسال لمواجهة الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا، وما يتم من إجراءات.

وأشارت، خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة فيروس كورونا، أمس الأحد، إلى أنه يتم مراجعة شبكات الغازات فى كل من مستشفيات الحميات والصدرية والعزل، فضلاً عن العمل على رفع كفاءة المستشفيات العلاجية، إلى جانب ما يتم من تعاقدات مع الشركات الموردة لتلبية احتياجات ومتطلبات المستشفيات من الأكسجين المسال، وتوفير احتياطيات منه لتغطى تلك الاحتياجات.