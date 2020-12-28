فيديو .. رامى رضوان : حسيت فى العزل إنى فى نعمة.. ولازم نتبرع ببلازما الدم

جدة - نرمين السيد - وقال، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سى بى سى" الفضائية: "أكتر حاجة اتعلمتها فى العزل أن الواحد لازم يسلى نفسه .. الواحد بيحس فى العزل إنه فى نعمة".

وأضاف: "كلنا نسينا موضوع التبرع ببلازما المتعافيين .. لكن مدير عام خدمات نقل الدم تواصل معى وعرض علىَّ فكرة التبرع ببلازما المتعافين ووافقت على الفور".

شفاء رامى رضوان من كورونا

وتابع رامى رضوان : "لو تبرعى هيفيد إنسان على الأقل هعمل كدا"، لافتا إلى أن مدير مركز خدمات نقل الدم شدد على أن بلازما المتعافيين تساهم فى تحسن بعض الحالات شديدة الخطورة.

ووجه رضوان حديثه إلى المشاهدين، قائلا: "التبرع بالبلازما سهل جدا، والتعامل محترم للغاية، والأمر يستحق، فالتبرع يعمل على إنقاذ حياة الآخرين".