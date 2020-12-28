جدة - نرمين السيد - وقال، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سى بى سى" الفضائية: "أكتر حاجة اتعلمتها فى العزل أن الواحد لازم يسلى نفسه .. الواحد بيحس فى العزل إنه فى نعمة".
وأضاف: "كلنا نسينا موضوع التبرع ببلازما المتعافيين .. لكن مدير عام خدمات نقل الدم تواصل معى وعرض علىَّ فكرة التبرع ببلازما المتعافين ووافقت على الفور".
شفاء رامى رضوان من كورونا
وتابع رامى رضوان : "لو تبرعى هيفيد إنسان على الأقل هعمل كدا"، لافتا إلى أن مدير مركز خدمات نقل الدم شدد على أن بلازما المتعافيين تساهم فى تحسن بعض الحالات شديدة الخطورة.
ووجه رضوان حديثه إلى المشاهدين، قائلا: "التبرع بالبلازما سهل جدا، والتعامل محترم للغاية، والأمر يستحق، فالتبرع يعمل على إنقاذ حياة الآخرين".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو .. رامى رضوان : حسيت فى العزل إنى فى نعمة.. ولازم نتبرع ببلازما الدم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.