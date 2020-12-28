اليوم.. الاستئناف في قضية طفل المرور

أعلنت محكمة جنح الطفل المنعقدة بالأميرية، اليوم الاثنين، أنه سيتم الاستئناف على الحكم الصادر في القضية المعروفة إعلاميًا بـ طفل المرور.

أصدرت محكمة جنايات الطفل بالقاهرة، بإيداع أحمد أبو المجد الشهير اعلاميًا بطفل المرور في إحدى المؤسسات الرعاية الاجتماعية، ومعاقبة كلًا من مصطفى تامر ورامز عصام في القضية رقم 1861/ 167 لسنة 2020 جنايات الطفل بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه لكلًا منهما بتهمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي.

كما قضت المحكمة في القضية رقم 1656 جنح الطفل لسنة 2020 بإيداع الطفل احمد ابو المجد إحدى دور الرعاية الاجتماعية، ومعاقبة المتهمين رامز عصام ومصطفى تامر وعمرو فاروق بالحبس شهر عن تهمة التنمر والإهانة وغرامة 20 ألف جنيه عن تهمة استعراض القوة وتغريم المتهمين 50 ألف جنيه عن تهمة التعدي على المارة والاعتداء على موظف عام وتغريمهم 100 ألف جنيه لسوء استخدام الإنترنت والتعدي على القيم الأسرية.

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كانت قد سيطرت حالة من الغضب على رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات القليلة الماضية، بسبب مقاطع الفيديو التي انتشرت مؤخرًا لطفل المرور الذي أهان الشرطي بطريقة أشعلت ثورة عارمة على منصات السوشيال ميديا، لتنطلق العديد من المطالبات بحساب هذا الطفل.

