طقس الإثنين .. مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا .. القاهرة 21

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الإثنين، طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة والوجه البحرى، معتدل على السواحل الغربية، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، دافئا على جنوب سيناء، مائلا للدفء على شمال الصعيد، فيما يسود طقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد.





ويتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، بارد على السواحل الشمالية، وجنوب سيناء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد. أما عن الظواهر الجوية، فيتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر، كما يتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع جوى، بينما يتأثر باقى البلاد بامتدار منخفض السودان. حالة الطقس وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية .. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: القاهرة 21 11

الإسكندرية 21 14

وادى النطرون 22 13

طنطا 21 11

شبين الكوم 21 12

دمنهور 21 13

بلطيم 22 14

مطروح 19 11

السلوم 19 11

سيوة 20 08

بورسعيد 21 13

دمياط 21 13

الزقازيق 21 12

المنصورة 20 11

الإسماعيلية 22 12

السويس 22 12

العريش 21 11

رفح 20 11

راس سدر 22 12

نخل 20 04

نويبع 24 17

طابا 23 14

كاترين 16 06

الطور 22 12

شرم الشيخ 25 17

الغردقة 24 16

مرسى علم 24 15

الفيوم 21 08

بني سويف 21 08

المنيا 22 09

أسيوط 22 08

سوهاج 23 09

قنا 24 10

الأقصر 26 11

أسوان 27 12

إدفو 27 11

أبوسمبل 26 11

الوادي الجديد 24 07

حلايب 25 19

شلاتين 26 18



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