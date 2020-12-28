حالة الطقس اليوم الاثنين 28-12-2021، يهتم العديد من المواطنين بمطالعة أخبار الطقس وخاصة خلال فصل الشتاء، تجنبًا لسوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد على فترات، وكذلك سقوط الأمطار.

حالة الطقس اليوم



أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم، مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحًا وطقس معتدل على السواحل الغربية، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية والرياح معتدلة، و طقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلًا على القاهرة والوجه البحرى، وبارد على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال و جنوب الصعيد.

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أما بالنسبة لدرجات الحرارة: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة.