أهم الأخبار المتوقعة اليوم الإثنين 28 ديسمبر 2020

جدة - نرمين السيد - القاهرة

تعقد دار الإفتاء المصرية مؤتمرًا تعرض فيه إنجازاتها وأنشطتها الختامية خلال العام 2020، بحضور عدد من كبار الوزراء، والإعلاميين، والشخصيات العامة.

القاهرة

تسير شركة مصر للطيران 46 رحلة جوية إلى العديد من الوجهات الدولية والداخلية، لنقل أكثر من 4379 راكبا.

القاهرة

يفتتح المهندس عبد الصادق الشوربجى، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفى عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، أضخم مكتبة ميكروفيلمية وإلكترونية صحفية لإصدارات مؤسسة الأهرام.

القاهرة

يبدأ التصويت الإلكترونى فى الجولة الأولى لانتخابات برلمان شباب مصر 2020-2021 ويستمر على مدار يومين.

القاهرة

يخوض النادى الأهلى لقاءً أمام الاتحاد السكندرى فى إطار الجولة الثالثة من الدورى الممتاز.

الإسكندرية

يخوض نادى الزمالك لقاءً أمام سموحة، فى إطار الجولة الثالثة من الدورى الممتاز.

الإسكندرية

ينظم مركز الدراسات القبطية بقطاع البحث الأكاديمى بمكتبة الإسكندرية رابع محاضرات الموسم الثقافى القبطى، بعنوان "قراءة مختصرة للعصر البيزنطى فى مصر".

موسكو

تبدأ عملية التسجيل لتطعيم سكان موسكو الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما ضد فيروس كورونا.