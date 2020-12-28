الحكومة تتخذ 9 قرارات هامة لمواجهة فيروس كورونا منها “منع الأفراح والعزاء بشكل كامل”

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محمد سياف - ابو ظبي - ننشر لمتابعي مصر فايف أبرز قرارات الحكومة لمواجهة فيروس كورونا، حيث اتخذت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ومشاركة العديد من الوزراء وخلال انعقاد اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، عدد من القرارات الهامة، في ظل ارتفاع أعداد المصابين بالفيروس التاجي.

أبرز قرارات الحكومة لمواجهة فيروس كورونا

ففي خلال الأيام الأخيرة شهدت أعداد إصابات كورونا وكذلك الوفيات زيادة كبيرة، ولليوم الرابع على التوالي تتجاوز الإصابات حاجز الألف إصابة، الأمر الذي جعل لجنة إدارة أزمة كورونا تجتمع وتخذ العديد من القرارات الهامة.

وجاءت قرارات الحكومة لمواجهة فيروس كورونا على النحو التالي:

1- إلغاء جميع الإحتفالات برأس السنة، والغلق لأي منشأة تخالف القرار.

2- منع الأفراح وسرادقات العزاء بشكل كامل ومنع أي تجمعات وغلق دور المناسبات.

3- 50 جنيه غرامة فورية لمن لا يرتدي الكمامة من المواطنين، ومن يرفض الدففع يحول إلى النيابة العامة.

4- الإلتزام بنسبة 50% في الكافيهات والمطاعم.

5- غرامة فورية 4 آلاف جنيه للمنشآت المخالفة وغلق لمدة أسبوع.

6- تطبيق الغرامة الفورية على عدم ارتداء الكمامة اعتباراً من 3 يناير 2021.

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7- توفير أكبر عدد ممكن من أسطوانات الأكسجين، وكذلك بروتوكول علاج كورونا.

8- إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول وفق الإجراءات الإحترازية المتبعة.

9- التعاقد مع الشركات المنتجة للقاحات كورونا لتوفيرها للمصريين.