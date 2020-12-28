أمانة النواب تستقبل أعضاء 10 محافظات فردي اليوم لإنهاء إجراءات كارنيها العضوية والحقائب النيابية

تواصل الأمانة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار محمود فوزي، اليوم الاثنين، استقبال نواب برلمان 2021 فى 10 محافظات من مقاعدها الفردية، وذلك فى ضوء تقسيمها النواب الجدد علي مدار 6 أيام لتحقيق التباعد الإجتماعي وعدم إحداث أي زحام تحقيقا للتباعد الإجتماعي .

جاء ذلك بعد ان استقبلت نواب القائمة الوطنية الـ284 طوال أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس ، بجانب 90 نائبا فردي أمس الأحد، عن 5 " محافظات، هي: (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح) .

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