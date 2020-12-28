يتساءل المواطنين عن صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الخامسة وذلك بعد صرف أربع دفعات سابقة، ومن المقرر صرفها في بداية عام 2021، لاسيما في ظل انتشار فيروس كورونا المنتشر في البلاد.
موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الخامسةلم تصدر وزارة القوى العاملة موعد رسمي بصرفها، ولكن من المتوقع صرفها بداية يناير المقبل 2021، خاصة بعد تأخر صرف الدفعات السابقة بسبب أمور المراجعة والتدقيق.
وبلغ عدد مستحقيها حتى الآن حوالي 2 مليون و260 ألف مواطن بالعمالة الغير منتظمة.
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طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظميقدم لكم موقع الوكالة نيوز فيما يلي الخطوات اللازمة للاستعلام عن العمالة غير المنتظمة الدفعة الخامسة واستحقاق المواطن لها
1- ادخل على موقع وزارة القوي العاملة
2- كتابة الاسم الرباعي الخاص بالمواطن.
3- بعدها كتابة الرقم القومي للاستعلام عن استحقاقه الدفعة الخامسة.
4- اختيار المحافظة التي يتبع لها المواطن.
5 – اختيار استعلام.
ويذكر أن منحة العمالة غير المنتظمة تصرف بعد تفشى جائحة كورونا المستجد، بأمر من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لدعم الفئات المتضررة من أزمة وباء فيروس كورونا وتوقف الاقتصاد، وتصرف حتى نهاية العام، ومن المقرر صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الخامسة في يناير المقبل 2021، بعد مراجعة وتدقيق بيانات المستحقين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تفاصيل صرف العمالة غير المنتظمة الدفعة الخامسة يناير 2021 ورابط الاستعلام عبر موقع وزارة القوي العاملة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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