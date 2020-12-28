تفاصيل صرف العمالة غير المنتظمة الدفعة الخامسة يناير 2021 ورابط الاستعلام عبر موقع وزارة القوي العاملة

يتساءل المواطنين عن صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الخامسة وذلك بعد صرف أربع دفعات سابقة، ومن المقرر صرفها في بداية عام 2021، لاسيما في ظل انتشار فيروس كورونا المنتشر في البلاد.

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الخامسة

لم تصدر وزارة القوى العاملة موعد رسمي بصرفها، ولكن من المتوقع صرفها بداية يناير المقبل 2021، خاصة بعد تأخر صرف الدفعات السابقة بسبب أمور المراجعة والتدقيق.

وبلغ عدد مستحقيها حتى الآن حوالي 2 مليون و260 ألف مواطن بالعمالة الغير منتظمة.

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