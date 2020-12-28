نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. هدوء نسبى بمحاور القاهرة والجيزة

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، أن جميع محافظات الوجه البحرى والطرق الساحلية شهدت سيولة فى الحركة المرورية، كذلك الأمر بالنسبة لمحافظات الوجه القبلى.

وقال إن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرزاق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، أغلقت طريق العلمين الصحراوى نتيجة الشبورة المائية، مؤكدًا أنها عملت على نشر الخدمات المرورية.

وأفاد محمد بظهور بعض الكثافات فى منطقة الخصوص أعلى الطريق الدائرى القادم من الطريق الزراعى ومتجه إلى نفق السلام.

وأوضح مراسل الراديو 9090، أن هناك بعض الكثافات التى ظهرت أعلى الدائرى القادم من المنيب والمتجه لمحور الأوتوستراد، كذلك الأمر أعلى محور 26 يوليو.

الكبارى الرابطة بين القاهرة والجيزة تعمل بشكل مرضى سواء كوبرى الجلاء أو الساحل أو الجامعة، فضلاً عن المحاور الرئيسية فى العاصة، لم تشهد أى كثافات صباحية،

وأوضح صابر أن مرور الجيزة، برئاسة اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، دفعت بخدمات مرورية صباحية بمعظم المحاور لمنع التزاحم.