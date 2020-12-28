حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 29-12-2020

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توقعات برج الحمل اليوم الثلاثاء 29/12/2020
مهنياً: انت على موعد مع فرص مالية مفاجئة، وقد يشير هذا اليوم الى افتتاح مشروع كبير
عاطفياً: اذا كنت على علاقة بأحد مواليد العقرب، الجدي أو الحوت، فقد يكتمل الحظ هذا اليوم
صحياً: لا تلجأ كثيراً إلى المهدئات أو المنومات، واستعض عنها بالرياضة أو القيام بأي نشاط ترفيهي يخفف عنك
توقعات برج الثور اليوم الثلاثاء 29/12/2020
مهنياً: حان الوقت لتقبل موضوعات جديدة واعتماد أسلوب مَرِن وإيجابي تجاه الجميع، يُكافئك الحظ بتعاطف كبير ولن يخذل آمالك
عاطفياً: التحرر من الخضوع يلزمك تقديم تنازلات للشريك ولا سيما أن الوضع قد تكون له تبعات سلبية عليكما
صحياً: تمهل في الحكم على الآخرين بانفعال وعصبية، بل هدئ أعصابك واضبطها قدر الإمكان
توقعات برج الجوزاء اليوم الثلاثاء 29/12/2020
مهنياً: لا تدع الآخرين يزعزعون ثقتك بنفسك وكن حازماً في قراراتك، فأنت أدرى بمصلحتك
عاطفياً: بادر إلى وضع حد لكل ما من شأنه أن يسيء إلى العلاقة بالشريك، بعضهم يحاول تشويه صورتك أمامه
صحياً: طفرة جلدية مفاجئة قد يكون سببها الإكثار من المأكولات الحامية أو البهارات
توقعات برج السرطان اليوم الثلاثاء 29/12/2020
مهنياً: أجواء ساحرة ومصالحات، إنه يوم جيد تكثر فيه الاتصالات واللقاءات الناجحة
عاطفياً: تظهر للشريك حبك الصادق رافضاً المواقف المتشددة وتنجح في إنعاش العلاقة بينكما
صحياً: تمر بضغوط كبيرة ومن المستحسن طلب المساعدة والنأي عن المغامرة بالوضع الصحّي
توقعات برج الاسد اليوم الثلاثاء 29/12/2020
مهنياً: يخف الوهج السابق كما الاحتمالات والتسهيلات، ويتركز الاهتمام على قضايا مهنية طارئة قد تسبب لك الأرق
عاطفياً: بينك وبين الشريك قواسم مشتركة كثيرة، وهذا ما يجعل علاقتكما في أفضل حالاتها
صحياً: تحاش الجلوس ساعات طويلة تحت أشعة الشمس، واستعمل مستحضرات الحماية
توقعات برج العذراء اليوم الثلاثاء 29/12/2020
مهنياً: تتاح امامك فرص للحلول أو الاجتماع ببعض الأفرقاء والاصدقاء والجماعات والتخطيط للمستقبل
عاطفياً: تنجح علاقاتك العاطفية وتزداد نسبة المشاعر المتأججة، وتمضي مع الشريك أجمل أيامك
صحياً: تشعر هذا اليوم كأنك تطير بخفة، بعدما بدأت ممارسة الرياضة تعطي مفعولها
توقعات برج الميزان اليوم الثلاثاء 29/12/2020
مهنياً: تظهر ظروف ضاغطة تثير الانفعالات والاحتجاجات، الوقت غير مؤاتٍ للانتقاد
عاطفياً: يجب تقديم التنازلات والتضحيات كي تعود الأمور إلى طبيعتها بينك وبين الشريك
صحياً: قد تصاب بآلام موجعة في ظهرك وكتفيك وعنقك نتيجة الإرهاق، فما عليك إلا ببعض جلسات التدليك الطبية
توقعات برج العقرب اليوم الثلاثاء 29/12/2020
مهنياً: تنعم بأجواء ساحرة ويكون مزاجك رائعاً، فتنهي اليوم وانت في أحسن حالاتك الشخصية
عاطفياً: حاذر خلافات مع افراد العائلة وابتعد عن الانتقاد وتوجيه الملامة والانفعالات، قد تعيش وضعاً عاطفياً معقداً أو تخلياً عمن تحب
صحياً: حاذر بعض الوصوليين المستفدين من أوضاعك والذين يبتزّونك ولا تتذمر
توقعات برج القوس اليوم الثلاثاء 29/12/2020
مهنياً: تغمرك أجواء من الهناء والسعادة، فتتواصل مع بعض الفئات وتبدي شجاعة كبيرة وقد تبدأ جديداً
عاطفياً: تشعر اليوم بالرضى عن الشريك وتفرح بالإنجازات التي حققتماها معاً في وقتها وبكفاءة
صحياً: لا تبالِ كثيراً بالمطبات التي تعترضك ولا تدعها تؤثر في وضعك الصحي وتكون ضحيتها
توقعات برج الجدي اليوم الثلاثاء 29/12/2020
مهنياً: قد تواجه اليوم الكثير من المعارضة من قبل أرباب العمل تحلَّ بالصبر لتنال مرادك
عاطفياً: المشاعرالسلبيّة تتراكم لتثور فجأة وتعاني العلاقات المتأرجحة الأمرّين، وقد تزول نهائيًّا
صحياً: تستعد بحماسة للانتقال في فصل الصيف إلى أحد المجمعات السياحية وتمضية معظم وقتك في ممارسة السباحة
توقعات برج الدلو اليوم الثلاثاء 29/12/2020
مهنياً: تتعدّد المناسبات التي تعرّفك ببعض الأشخاص المميزين، فتمارس نفوذك وتلفت الآخرين بشخصيتك البراقة
عاطفياً: لا تكوّن انطباعات خاطئة عنك أمام الشريك ولا تكن فضوليا فتقع بمشاكل أنت بغنى عنها
صحياً: لا تتهرب من المشاركة ر كلما عرض عليك القيام بنشاط رياضي وخصوصاً في هذا اليوم
توقعات برج الحوت اليوم الثلاثاء 29/12/2020
مهنياً: لا تجازف بمستقبلك من أجل مكاسب صغيرة، لأنها لن تدوم كثيراً
عاطفياً: قد تصاب بخيبة أمل بسبب صدمة عاطفية فجائية، كن مستعداً لمرحلة مقبلة تحمل الكثير من المفاجآت
صحياً: مزاجك السيّىء سببه الارهاق، فحاول ان تجد فسحة للراحة والاستجمام
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 29-12-2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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