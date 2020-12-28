حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 29-12-2020

توقعات برج الحمل اليوم الثلاثاء 29/12/2020

مهنياً: انت على موعد مع فرص مالية مفاجئة، وقد يشير هذا اليوم الى افتتاح مشروع كبير

عاطفياً: اذا كنت على علاقة بأحد مواليد العقرب، الجدي أو الحوت، فقد يكتمل الحظ هذا اليوم

صحياً: لا تلجأ كثيراً إلى المهدئات أو المنومات، واستعض عنها بالرياضة أو القيام بأي نشاط ترفيهي يخفف عنك

توقعات برج الثور اليوم الثلاثاء 29/12/2020

مهنياً: حان الوقت لتقبل موضوعات جديدة واعتماد أسلوب مَرِن وإيجابي تجاه الجميع، يُكافئك الحظ بتعاطف كبير ولن يخذل آمالك

عاطفياً: التحرر من الخضوع يلزمك تقديم تنازلات للشريك ولا سيما أن الوضع قد تكون له تبعات سلبية عليكما

صحياً: تمهل في الحكم على الآخرين بانفعال وعصبية، بل هدئ أعصابك واضبطها قدر الإمكان

توقعات برج الجوزاء اليوم الثلاثاء 29/12/2020

مهنياً: لا تدع الآخرين يزعزعون ثقتك بنفسك وكن حازماً في قراراتك، فأنت أدرى بمصلحتك

عاطفياً: بادر إلى وضع حد لكل ما من شأنه أن يسيء إلى العلاقة بالشريك، بعضهم يحاول تشويه صورتك أمامه

صحياً: طفرة جلدية مفاجئة قد يكون سببها الإكثار من المأكولات الحامية أو البهارات

توقعات برج السرطان اليوم الثلاثاء 29/12/2020

مهنياً: أجواء ساحرة ومصالحات، إنه يوم جيد تكثر فيه الاتصالات واللقاءات الناجحة

عاطفياً: تظهر للشريك حبك الصادق رافضاً المواقف المتشددة وتنجح في إنعاش العلاقة بينكما

صحياً: تمر بضغوط كبيرة ومن المستحسن طلب المساعدة والنأي عن المغامرة بالوضع الصحّي

توقعات برج الاسد اليوم الثلاثاء 29/12/2020

مهنياً: يخف الوهج السابق كما الاحتمالات والتسهيلات، ويتركز الاهتمام على قضايا مهنية طارئة قد تسبب لك الأرق

عاطفياً: بينك وبين الشريك قواسم مشتركة كثيرة، وهذا ما يجعل علاقتكما في أفضل حالاتها

صحياً: تحاش الجلوس ساعات طويلة تحت أشعة الشمس، واستعمل مستحضرات الحماية

توقعات برج العذراء اليوم الثلاثاء 29/12/2020

مهنياً: تتاح امامك فرص للحلول أو الاجتماع ببعض الأفرقاء والاصدقاء والجماعات والتخطيط للمستقبل

عاطفياً: تنجح علاقاتك العاطفية وتزداد نسبة المشاعر المتأججة، وتمضي مع الشريك أجمل أيامك

صحياً: تشعر هذا اليوم كأنك تطير بخفة، بعدما بدأت ممارسة الرياضة تعطي مفعولها

توقعات برج الميزان اليوم الثلاثاء 29/12/2020

مهنياً: تظهر ظروف ضاغطة تثير الانفعالات والاحتجاجات، الوقت غير مؤاتٍ للانتقاد

عاطفياً: يجب تقديم التنازلات والتضحيات كي تعود الأمور إلى طبيعتها بينك وبين الشريك

صحياً: قد تصاب بآلام موجعة في ظهرك وكتفيك وعنقك نتيجة الإرهاق، فما عليك إلا ببعض جلسات التدليك الطبية

توقعات برج العقرب اليوم الثلاثاء 29/12/2020

مهنياً: تنعم بأجواء ساحرة ويكون مزاجك رائعاً، فتنهي اليوم وانت في أحسن حالاتك الشخصية

عاطفياً: حاذر خلافات مع افراد العائلة وابتعد عن الانتقاد وتوجيه الملامة والانفعالات، قد تعيش وضعاً عاطفياً معقداً أو تخلياً عمن تحب

صحياً: حاذر بعض الوصوليين المستفدين من أوضاعك والذين يبتزّونك ولا تتذمر

توقعات برج القوس اليوم الثلاثاء 29/12/2020

مهنياً: تغمرك أجواء من الهناء والسعادة، فتتواصل مع بعض الفئات وتبدي شجاعة كبيرة وقد تبدأ جديداً

عاطفياً: تشعر اليوم بالرضى عن الشريك وتفرح بالإنجازات التي حققتماها معاً في وقتها وبكفاءة

صحياً: لا تبالِ كثيراً بالمطبات التي تعترضك ولا تدعها تؤثر في وضعك الصحي وتكون ضحيتها

توقعات برج الجدي اليوم الثلاثاء 29/12/2020

مهنياً: قد تواجه اليوم الكثير من المعارضة من قبل أرباب العمل تحلَّ بالصبر لتنال مرادك

عاطفياً: المشاعرالسلبيّة تتراكم لتثور فجأة وتعاني العلاقات المتأرجحة الأمرّين، وقد تزول نهائيًّا

صحياً: تستعد بحماسة للانتقال في فصل الصيف إلى أحد المجمعات السياحية وتمضية معظم وقتك في ممارسة السباحة

توقعات برج الدلو اليوم الثلاثاء 29/12/2020

مهنياً: تتعدّد المناسبات التي تعرّفك ببعض الأشخاص المميزين، فتمارس نفوذك وتلفت الآخرين بشخصيتك البراقة

عاطفياً: لا تكوّن انطباعات خاطئة عنك أمام الشريك ولا تكن فضوليا فتقع بمشاكل أنت بغنى عنها

صحياً: لا تتهرب من المشاركة ر كلما عرض عليك القيام بنشاط رياضي وخصوصاً في هذا اليوم

توقعات برج الحوت اليوم الثلاثاء 29/12/2020

مهنياً: لا تجازف بمستقبلك من أجل مكاسب صغيرة، لأنها لن تدوم كثيراً

عاطفياً: قد تصاب بخيبة أمل بسبب صدمة عاطفية فجائية، كن مستعداً لمرحلة مقبلة تحمل الكثير من المفاجآت

صحياً: مزاجك السيّىء سببه الارهاق، فحاول ان تجد فسحة للراحة والاستجمام