نشر موقع "دوت الخليج"، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، خلال الساعات الماضية نرصد أبرزها في التقرير التالي:
أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 553 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 110015 حالة حتى اليوم.
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منشورا جديدا بشأن امتحانات الصف الثالث الإعدادي.
عمت حالة من السعادة والبهجة، منطقة منشية السلام بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، منذ قليل، والتي أبدتها أسرة الفتيات الشقيقات الثلاث عقب عودتهن سالمات إلى أحضان أهاليهن.
لم ولن يكون فيروس كورونا هو الجائحة الأخيرة التي تغزو العالم، فالعلم والعلماء يرون في المستقبل فيروسا وأمراضا أخرى ستتفشى على نطاق واسع وأشرس، فقد حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، من أن فيروس كورونا "لن يكون الوباء الأخير'' الذي يدمر البشرية.
قال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء ، أن الموجة الثانية لفيروس كورونا سريعة الانتشار مقارنة بالموجه الأولي .
نشرت الشرطة الأمريكية، اليوم الإثنين، أول صورة للمشتبه به في ارتكاب حادث انفجار مدينة ناشفيل الأمريكية الجمعة الماضية، وطالبت بمزيد من المعلومات عنه.
أعلنت الداخلية السعودية، اليوم الإثنين، تمديد تعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين، إلا في الحالات الإستئنائية ، لمدة أسبوع إضافي.
أكدت تقارير إنجليزية أن جماهير ليفربول الإنجليزي وجهت انتقادات لمحمد صلاح لتراجع مستواه امام وست بروميتش، ضمن منافسات الدوري الانجليزي الممتاز.
قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إنه سيوقع على مشروع قانون حزمة مساعدات كورونا، كما سيبعث رسالة قوية إلى الكونجرس مفادها أن البنود الذي تنص على إسراف يتم إلغائها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حدث ليلا.. طفرة كبيرة في أعداد كورونا.. قرارات عاجلة بشأن امتحانات الإعدادية.. السعودية تمدد تعليق الرحلات.. وهجوم على محمد صلاح.. لهذا السبب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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