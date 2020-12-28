انت الان تتابع تفاصيل خبر حسنين يشتري الشلن الورق بـ 45 ألف جنيه والهون النحاس بـ7000 ورواد مواقع التواصل يبحثون عنه والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - عرضت جريدة الوطن تقريراً عن قيام مهندس يدعى “محمد حسنين”، بجمع الأشياء القديمة والإحتفاظ بها من أجل قيمتها المعنوية قبل المادية، وأحياناً يشتري هذه الأشياء بهدف بيعها والربح من ورائها، ويقوم حسنين بتتبع بعض الصفحات التي تعرض المقتنيات القديمة.

حسنين يشتري الشلن الورق بـ 45000 جنيه والهون النحاس بـ7000

ويقول حسنين أنه يقوم بشراء المقتنيات القديمة وبأسعار خيالية نظراً لقيمتها الكبيرة، ويضيف أن هذه الأشياء نسميها أنتيكات، وبعد جمع هذه الأشياء يحتفظ بها في بيته لفترة ثم يعاود بيعها مرة أخرى، مؤكداص أن هذه المسألة مربحة جداً، وأنه يوجد عليها طلب كثير.

وأضاف حسنين أنه قام في وقت سابق بشراء الهون النحاس بمبلغ 7000 جنيه، مؤكداً أنه عبارة عن نحاس صافي، ولا يوجد أحد يقوم بالعمل في النحاس الأصفر الآن، بل إنه يصل تمنه في بعض الأحيان إلى 15000 جنيه، لذلك هذه الأشياء لها قيمتها، كما أنه قام بشراء وابور جاز بمبلغ 3500 جنيه مصري.

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وعن أسعار العملات القديمة قال حسنين أن أسعارارها خرافية، حيث أكد أن الشلن الورق يصل ثمنه إلى 45 ألف جنيه، هذا بالإضافة إلى الجنيه الورق المرسوم عليه جمل، يباع بمبالغ كبيرة، واختلف رواد مواقع التواصل حول حقيقة هذا الأمر، فالبعض أكد بالفعل وجود أشخاص يقتنون هذه الأشياء، والبعض يقول أن هذه المبالغ مبالغ فيها، أما البعض الآخر فأخذ هذا الأمر بسخرية أو فسروه على أن هذه الأشياء تستخدم في تحضير الجن.