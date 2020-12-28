مشروع تطوير إشارات السكة الحديد.. كامل الوزير يعلن دخول برج أبو حماد للخدمة

جدة - نرمين السيد - أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، دخول برج أبو حماد فى الخدمة، ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد بنها بورسعيد، بطول 214 كم والجارى تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة سيمنز العالمية بنظام الكترونى حديث (EIS)، والذى يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4.





أوضح الوزير، فى بيان صادر عن وزارة النقل اليوم الإثنين، أن هذا المشروع يتكون من (21 برج رئيسى و19 برجًا ثانويًا و88 مزلقان)، مشيرًا إلى أن برج أبو حماد يتحكم فى 27 سيمافور ضوئى، و3 مزلقانات تعمل أوتوماتيكيًا، و20 موتور تحويله. وأضاف أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالى (الميكانينى القديم) بآخر إلكترونى حديث، وزيادة عدد الرحلات فى اليوم، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان، لافتًا إلى أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الإتصال بمراقب التشغيل من أى سيمافور فى حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة. وأفاد بأن مخطط تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية يشمل تطوير 1.800 كم بتكلفة 46.8 مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية.

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