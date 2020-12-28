فيديو.. خالد الجندى مشيدا بوزير الأوقاف: حائط سد منيع له حصاد عظيم

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور محمد سالم أبو عاصم، عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر، خلال لقائه ببرنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن الدكتور مختار جمعة فعّل فى وزارة الأوقاف تجديد الخطاب الدينى بالمعنى الحقيقى، موضحا: "نزل بهذا التجديد من عالم النظريات إلى عالم الواقع".
وأشار أبو عاصى إلى أن الدكتور مختار جمعة استطاع السيطرة على أى فكر منحرف داخل الوزارة قبل مجيئه، كما استطاع أن يحول وزارة الأوقاف فى هذه المدة الزمنية إلى وزارة وسطية.
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