المرور يغلق طريق العلمين الصحراوى بسبب الشبورة الكثيفة منعا للحوادث

أغلقت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، طريق العلمين الصحراوي لوجود شبورة كثيفة، منعًا لوقوع أي حوادث مرورية، لحين تلاشى الشبورة ووضوح الرؤية، وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية حذرت من ظهور الشبورة الكثيفة، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين بالطرق السريعة، وأهابت السائقين بتوخي الحذر أثناء القيادة على الطرق، منعا لوقوع الحوادث.