نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة حلوان تعمل على مد جسور التواصل مع ذوي الهمم فى اليوم العالمى لهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فى إطار الدور الحيوي والخدمي الذي يقدمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة حلوان نظم مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية احتفالية باليوم العالمى لذوى الهمم، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أوضحت الأستاذة الدكتورة سناء حجازى مدير مركز رصد أن الهدف من الاحتفالية هو مد جسور التواصل مع ذوي الهمم وذويهم والمؤسسات والجهات الحكومية والجمعيات الأهلية التى تهتم برعاية احتياجاتهم.

وأفادت أن هناك مبادرة تنموية يتبناها مركز رصد مع جهات أخرى حكومية وأهلية، وكليات جامعة حلوان بعنوان بكرة أحلى لمشاركة ذوي الهمم في تنمية البيئة والحفاظ عليها، وهى مبادرة تنموية في مجالات تنمية الوعى بالمشروعات القومية وتنمية الهوايات الهادفة، والتثقيف الوقائي والصحي والرياضي والإرشادات السياحية بحضارة مصر وكل متطلبات رفع الوعي في المناحي المختلفة للحياة.