سعر جرام الذهب عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 28-12-2020

أسعار الذهب اليوم الاثنين تحديث يومي في مصر 28-12-2020، شهدت حالة من الاستقرار، حيث يلقى السوق العالمي للذهب خلال الفترة الأخيرة إقبالًا، نتيجة مخاوف المستثمرين من التوجه ناحية الاستثمار في السندات، بفضل تراجع العائد المنتظر منه

يقدم موقع دوت الخليج خدمة أسعار الذهب اليوم لقراءه من خلال آخر تحديث لها في محلات المجوهرات لمختلف الأعيرة، نظرًا لاهتمام فئة كبيرة من الشعب المصري بمعرفة أخر أسعار الذهب في مصر، خاصةً للمقبلين على الزواج، كما يهتم المستثمرين أيضًا بمتابعة الانخفاضات والقفزات التي يحققها المعدن النفيس في السوق العالمي.

أسعار الذهب اليوم الاثنين تحديث يومي



استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 28-12-2020، في بداية تعاملات اليوم، حيث سجل عيار 18، سعر 701 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21



وصل عيار 21 إلى 818 جنيهًا، حيث لاقت محال الذهب نفور كبير من قبل المواطنين وذلك بعد تلك الموجة التي طاحت بأحلام الشباب مع ارتفاع أسعار الذهب، حيث استقر عيار 24، إلى 935 جنيهًا للجرام، وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6544 جنيهًا، حيث سجلت أونصة الذهب 1866 دولارًا.

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، كما تمثل المصنعية من السعر الإجمالى للذهب نسبة تتراوح من 7% إلى 10% تقريبا من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

اقرأ أيضًا..سعر جرام الذهب عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الأحد 27-12-2020



ترجع زيادة أسعار الذهب بسبب صعوده عالميًا إلى 1885 دولار، مرتفعة لمستوى قياسى هذا الشهر، بالتزامن مع هبوط كبير للأسهم فى أمريكا بسبب ارتفاع طلبات إعانات البطالة.