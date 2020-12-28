رسالة من النائب أحمد سعد الدين لمن شاركوه عزاء والدته

تقدم المستشار أحمد سعد الدين، عضو مجلس النواب، بخالص الشكر والعرفان لكل من شاركه في مُصابه الأليم بوفاة والدته رحمها الله، حضورًا للجنازة أو الاتصال هاتفيا أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

وخص المستشار أحمد سعد الدين بالذكر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ و الوزراء الحاليين والسابقين والمحافظين ورؤساء الهيئات القضائية ووكيلي المجلس والأمناء العامين لمجالس الدولة والنواب والشيوخ والنواب والمستشارين واللواءات والضباط والكتاب والاعلاميين والصحفيين والعاملين بمجلس النواب وجميع الاصدقاء والأقارب.

رئيس مجلس النواب يعزي المستشار أحمد سعد في وفاة والدته

وتوفيت والدة المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام السابق لمجلس النواب، وعضو برلمان 2020، الجمعة الماضية ، وأقيمت صلاة الجنازة عقب صلاة العصر بقرية بار الحمام بسيون غربية، فيما اقتصر العزاء علي الجنازة نظرا للظروف الحالية.

