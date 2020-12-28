صور..جهود الأمانة تستحق الفخر...رسالة هامة من نواب مستقبل وطن بالجيزة للمستشار محمود فوزي



أشاد أعضاء مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، بالمراسم التي تم تنفيذها على أعلى مستوى داخل مجلس النواب فى استقبال النواب الجدد، من قبل الأمانة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار محمود فوزي.

وشهد الأحد استقبال البرلمان للنواب الفائزين عن المقاعد الفردية، فيما شهد يوم الأربعاء الماضي إنهاء أعضاء المجلس الفائزين عن القائمة الوطنية من أجل مصر كافة إجراءاتهم واستلام بطاقات العضوية الخاصة بهم.

وأكد النواب، أن الجهاز الإداري لمجلس النواب بقيادة المستشار محمود فوزي أمين عام مجلس النواب قام بدور رائع فى تنفيذ المراسم البروتوكولية لاستقبال النواب الجدد وهي المراسم التي تمت على أعلى مستوى يستحق الإشادة والفخر بالقائمين عليه.

وشدد أعضاء مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة أنهم سيعملون بكل جدية فى تحقيق مصالح الدولة المصرية وأهالي محافظة الجيزة، فى ظل إرادة قوية من الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق دولة حديثة بمشروعات قومية عملاقة وبيئة تشريعية قوية تساهم فى تحقيق مستويات أفضل لحياة جموع المصريين.



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