التعليم: مد فترة تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية

وزير التربية والتعليم
أعلنت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم مد فترة تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية حتى يوم الخميس الموافق 31 ديسمبر 2020.
وكانت وزارة التربية والتعليم قد أرسلت تعليمات لكافة المديريات التعليمية بضرورة التنبيه على جميع طلاب الشهادة الإعدادية بملئ الاستمارة الإلكترونية.
انهى 78% من طلاب الشهادة الإعدادية على مستوي الجمهورية، تسجيل الاستمارة الإلكترونية.
وفي وقت سابق، أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الكتاب الدوري رقم (9) بتاريخ 2020/12/20، بِشأن نظام التقييم والدراسة خلال الفترة المتبقية من الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2021/2020.
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ونص الكتاب الدوري على: "حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على مصلحة الطلاب بجميع مراحل التعليم قبل الجامعي بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي، ولكي يتمكنوا من مواصلة عملية التعلم في الفترة المتبقية من الفصل الدراسي الأول باستخدام مصادر متنوعة للتعلم الذاتي والتي منها (قناة مدرستنا 1، وقناة مدرستنا 2، وبنك المعرفة، ومنصة ذاكر، ومنصة إدارة التعليم للمرحلة الثانوية، ومنصة البث المباشر، ومنصة حصص مصر، وغيرها من الوسائل الرقمية)".
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