مباريات اليوم الدوري المصري

تُلعب اليوم المواجهات المؤجلة من الأسبوع الثالث لمنافسات الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021، وذلك بمواجهتين بدايةً من الخامسة مساءا وحتى التاسعة مساءا.
مباراة الزمالك اليوم
ويستضيف فريق سموحة صاحب المركز السادس برصيد 5 نقاط، فريق الزمالك محتل المركز العاشر برصيد أربع نقاط.
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مباراة الأهلي اليوم
وفي المواجهة الثانية يحل نادي الاتحاد السكندري صاحب المركز التاسع برصيد 4 نقاط، ضيفا على النادي الأهلي صاحب المركز الثالث برصيد 6 نقاط.
مواعيد مباريات اليوم
سموحة X الزمالك 5:00 مساءا
الأهلي X الاتحاد السكندري 7:30 مساءا
تأجيل مباراة القمة
ومن أبرز ملامح تلك الجولة هي إصدار اتحاد الكرة المصري المتمثل في اللجنة الثلاثية برئاسة أحمد مجاهد، بتأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والتي كان من المقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل الموافق 28 ديسمبر الجاري، ولم يذكر اتحاد الكرة أي أسباب لقرار التأجيل، الذي فاجأ الجميع.
وقرر اتحاد الكرة تأجيل المباراة لأجل غير مسمى، عل أن تلعب مباريات القطبين المؤجلة من الجولة الثالثة بسبب مشاركاتهم الإفريقية، وهم الاتحاد السكندري ضد الأهلي، وسموحة ضد الزمالك، بدلا من مباراة القمة، وعلى إثر ذلك تؤجل مبارة الاتحاد السكندري وإنبي ضمن منافسات الجولة الرابعة، إلى أجل غير مسمى.
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مباريات الجولة الرابعة
الخميس 24/12
وادي دجلة X سموحة 7:30 مساءا
الجمعة 25/12
أسوان X الجونة 2:30 ظهرا
غزل المحلة X طلائع الجيش 5:00 مساءا
الإسماعيلي X البنك الأهلي 7:30 مساءا
السبت 26/12
الإنتاج الحربي X المقاولون العرب 5:00 مساءا
مصر المقاصة X المصري 7:30 مساءا
الأحد 27/12
سيراميكا كليوباترا X بيراميدز 7:30 مساءا
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مباريات اليوم
الإثنين 28/12 (مؤجلات الجولة الثالثة)
سموحة X الزمالك 5:00 مساءا
الأهلي X الاتحاد السكندري 7:30 مساءا
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