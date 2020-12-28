مباريات اليوم الدوري المصري

ومن أبرز ملامح تلك الجولة هي إصدار اتحاد الكرة المصري المتمثل في اللجنة الثلاثية برئاسة أحمد مجاهد، بتأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والتي كان من المقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل الموافق 28 ديسمبر الجاري، ولم يذكر اتحاد الكرة أي أسباب لقرار التأجيل، الذي فاجأ الجميع.

وقرر اتحاد الكرة تأجيل المباراة لأجل غير مسمى، عل أن تلعب مباريات القطبين المؤجلة من الجولة الثالثة بسبب مشاركاتهم الإفريقية، وهم الاتحاد السكندري ضد الأهلي، وسموحة ضد الزمالك، بدلا من مباراة القمة، وعلى إثر ذلك تؤجل مبارة الاتحاد السكندري وإنبي ضمن منافسات الجولة الرابعة، إلى أجل غير مسمى.

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