صور.. روتارى مصر يهدى فقراء مطروح 3 أطنان مساعدات غذائية و500 بطانية

جدة - نرمين السيد - سلمت لجنة الإغاثة والطوارئ بالمنطقة الروتارية 2451 بمصر خالد شعيب محافظ مرسى مطروح 3 أطنان من المساعدات الغذائية و500 بطانية لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا بالمحافظة، تنفيذا لتوجيهات أسامة الأحمر محافظ المنطقة الروتارية، وتم التنسيق لإرسال معونات طبية إضافية بعد دراسة احتياجات أهالى مطروح منها.





ولفت محافظ مرسى مطروح إلى أن هناك تعاون مثمر بين محافظة مطروح وأندية روتارى، وتنسيق مشترك سينعكس خلال الفترة المقبلة بين الجانبين.

وقال المحافظ إن منظمات المجتمع المدنى تتفاعل مع الأجهزة التنفيذية، بما يعود بالنفع لصالح المجتمع، ويساهم فى التنمية الشاملة التى يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى النهوض بمصر وبالمحافظات وتقديم الخدمات الاجتماعية فى القرى والنجوع وتوصيل الخدمة إلى المجتمع المحلى. ووجه خالد شعيب الشكر والتقدير لروتارى مصر على مشاركتهم المجتمعية الفاعلة لخدمة أهالى مطروح، مؤكدا أنه يوما بعد يوم يبرهن روتارى مصر استجابته غير المسبوقة لتخفيف المعاناة عن كاهل الأسر فى ربوع وقرى مصر.

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