أكثر من مليار جنيه.. 215 ألف طلب تصالح بمخالفات البناء فى القليوبية

جدة - نرمين السيد - وأشار المحافظ بأن المبالغ المحصلة من ملف التصالح سيتم ضخها للنهوض والارتقاء بمشروعات البنية التحتية بمختلف القطاعات لتقديم خدمات أفضل لمواطنى القليوبية .

وأفاد المحافظ باستمرار تلقى طلبات التصالح من قبل المواطنين بالمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن وقرى المحافظة وتحصيل نسبة الـ25% من قيمة المخالفة مع تقديم كل التسهيلات للمواطنين حفاظًا على حقوقهم وتقنين أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون.

وأوضح الهجان أن إجراءات التصالح تتم بشأن أحد أنواع المخالفات وهو البناء بدون ترخيص، مشيرًا إلى أن التصالح يهدف فى المقام الأول إلى الحفاظ على مصلحة المواطنين، وتأكيدًا لهيبة وحقوق الدولة.

وناشد المحافظ جموع المواطنين من أبناء المحافظة ممن لم يتقدموا بتقنين أوضاعهم حتى الآن سرعة التوجه للوحدات المحلية كل فى نطاقه لتقنين أوضاعهم قبل انتهاء المدة المقررة حتى نهاية ديسمبر الجارى تحقيقًا للصالح العام.