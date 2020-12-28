لتوفير خدمات للطلاب.. جامعة عين شمس تتعاون مع المصرية للاتصالات

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم و الطلاب، وإشراف محمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشؤون قطاع التعليم والطلاب.

وأكد الدكتور عبد الفتاح سعود فى بيان اليوم الإثنين، أن جامعة عين شمس من الجامعات السباقة فى تقديم خدمات لطلابها بما يتماشى مع ظروف الجائحة العالمية، لافتا إلى أن هذا التعاون الغير مسبوق مع أحد أكبر الشركات العاملة فى مجال الاتصالات من شأنه التيسير على الطلاب فى كل ما يتعلق بالعملية التعليمية سواء كيفية تحميل والحصول على المناهج الإلكترونية أو تطوير خدمات الاتصال بالإنترنت وكذلك الدخول على مختلف المنصات التعليمية وحضور المحاضرات أونلاين أو الامتحان عن بعد.

وأوضح أن الخدمات التى ستوفرها الشركة المصرية للاتصالات والمدعومة من الجامعة، يستفيد منها الطلاب الأكثر احتياجا والذين تشملهم مظلة التكافل الاجتماعى من الجامعة، إذ يتم توفير خطوط الإنترنت وباقات المحمول لـ 7200 طالب وطالبة يمثلون شريحة الطلاب الأكثر احتياجاً بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات.

ومن المقرر أن يتم توزيع الخطوط على الطلاب من خلال منافذ الشركة التى ستتواجد بمختلف الأحرم الجامعية خلال الأسبوع الجارى لتوزيع "خط طالب جامعة عين شمس"، وبذلك يضمن الطلاب الحصول على خدمات مدعمة طوال مدة العام الدراسى كاملا، بما يسهم فى تيسيير عملية التعلم بأعلى مستويات الكفاءة و الجودة.