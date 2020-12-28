الكفاية الإنتاجية توقع برتوكول تدريب فى مجال الدهانات

جدة - نرمين السيد - وقعت مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى، ومؤسسة القيادات المصرية للتنمية "LEAD"، بالتعاون مع المجموعة الدولية للدهانات الحديثة "ميدو"، برتوكول تعاون لتنفيذ عدد من اليرامج التدريبية فى إطار مبادرة "اتعلم صح وادهن صح"، فى مجالات تأهيل مهنة فنى إصلاح ودهان هياكل السيارات، ومهنة دهان النجارة، إذ تستهدف هذه البرامج تأهيل أكثر من 200 متدرب على مهارات دهان السيارات والأخشاب، وتستمر لمدة عام.





وقع البروتوكول عمرو جمعة رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى، والدكتورة مى التلاوى رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة القيادات المصرية للتنمية "LEAD"، بحضور هانی البلونی رٸيس قطاع التسويق والمبیعات بالمجموعة الدولية للدهانات الحديثة "ميدو".

وقال رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى إن المشروع يستهدف نشر ثقافة التدريب المهنى وتأكيد دوره الهام فى المجتمع، مشيرًا إلى أنه سيتم تنفيذ المشروع من خلال دورات TOT لمدربين الكفاية الإنتاجية ثم قيامهم بتدريب الطلبة والطالبات وشباب الخريجين الراغب فى تنمية مهاراتهم بمراكز التدريب المهنى بالمصلحة.

وأضاف أن المشروع يعكس جهود وزارة التجارة والصناعة، ممثلة فى مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى، فى القيام بعمليات التطوير المستمر وإدخال مهن جديدة بمراكز التدريب التابعة لها، بالإضافة إلى الاستفادة من الكوادر البشرية المؤهلة بالمصلحة فى كل التخصصات لتلبية احتياجات سوق العمل من عمالة فنية مدربة، مشيرًا إلى أن التدريب سيتم بمراكز العاشر ودمياط والمركز الكورى بشبرا ومركز محرم بك وأسيوط، وبعض المراكز الأخرى، إذ سيتم تقسيم المتدربين على مجموعات تضم كل مجموعة 25 متدربًا.

وأوضح جمعة أن البرنامج يستهدف فئة من الشباب والفتيات من سن 18 إلى 40 سنة والراغبين فى تعلم مهارات دهان السيارات والأخشاب من طلاب المراكز التدريبية التابعة للمصلحة ومن الشباب الذين يجيدون القراءة والكتابة كحد أدنى بموجب شهادة تفيد ذلك، وكذلك الحاصلين على دبلوم متوسط وثانوية عامة ومؤهل عال، والمهتمين بالمهنة من خارج المراكز لتمكينهم من اكتساب المهارات والقدرات والمعلومات التى تساعدهم على معرفة أساسيات مهارات دهان السيارات والأخشاب بصورة صحيحية.