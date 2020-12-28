التعليم: مد فترة تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية لـ31 ديسمبر

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة فى بيان اليوم الإثنين، إن 78% من طلاب الشهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية تمكنوا من الانتهاء من تسجيل الاستمارة الإلكترونية.
وكانت وزارة التربية والتعليم قد أرسلت تعليمات لكل المديريات التعليمية بضرورة التنبيه على جميع طلاب الشهادة الإعدادية بملء الاستمارة الإلكترونية.
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