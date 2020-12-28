إنفوجراف.. الجيزة تستعد لموجة كورونا الثانية

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جدة - نرمين السيد - وأصدر أحمد راشد، محافظ الجيزة العديد من التوجيهات، من أجل رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الموجة الثانية، ويرصد الإنفوجراف التالى أهم استعدادات المحافظة لمواجهة كورونا.
وتشمل الاستعدادات 152 مليون دعمًا من البنك المركزى للمنظومة الصحية بالمحافظة، لتوفير أجهزة طبية ومستلزمات ضرورية لمواجهة الجائحة العالمية.
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