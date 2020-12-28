مدبولى يهنئ الرئيس السيسى بالعام الجديد: نعاهدكم على العمل والعطاء

جدة - نرمين السيد - بعث الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة، بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد.





وبهذه المناسبة، عبر رئيس مجلس الوزراء، عن أخلص التهانى القلبية وأصدق التمنيات للرئيس السيسي، داعيا الله عز وجل أن يُبارك جهوده ويُسدد خُطاه، وأن يعيد هذه المناسبة على الرئيس بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى مصرنا الغالية بالأمن والسلام والاستقرار. وفى برقيته، عاهد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الجمهورية ببذل الحكومة المزيد من العمل والعطاء، حتى يتحقق ما يتطلع إليه الشعب المصرى العظيم من تقدم ورفعة وازدهار، تحت قيادة الرئيس السيسى.

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