مستشفى بنها الجامعى تنفى إصابة 20 فردا من طاقمها بكورونا

جدة - نرمين السيد - نفى الدكتور طارق عيسوى، المدير التنفيذى لمستشفيات بنها الجامعية، ما نشر بشأن إصابة 20 فردًا من طاقم التمريض والعاملين بالمستشفى بفيروس كورونا المستجد، بعد أن أثبتت الأشعة المقطعية والتحاليل التى أجريت لهم سلبية المسحة.





وقال عيسوى، فى بيان أصدره المكتب الإعلامى لجامعة بنها، إن ما نشر غير صحيح وعار تمامًا عن الصحة، نافيًا إصابة 20 فردًا من العاملين بالمستشفى بفيروس كورونا.

وأشار إلى أنه يتم منح أى عامل أو فرد من التمريض إجازة عارضة للراحة فور شعوره بأى أعراض للبرد، كنوع من الإجراءات الاحتياطية والاحترازية حفاظًا على سلامة العاملين داخل المستشفى.

وأكد انتظام الخدمة الطبية داخل أقسام المستشفى المختلفة، بالاضافة إلى إجراء العمليات الجراحية واستقبال المرضى بالعيادات بشكل منتظم وتواجد كل الأطباء الأطباء.

وأضاف أن الخدمة الصحية لم تتوقف يومًا واحدًا داخل المستشفى، رغم أعمال التطوير التى شهدتها عدد من الأقسام العلاجية خلال الفترة الماضية.