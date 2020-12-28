اليوم .. استئناف رحلات مصر للطيران إلى سلطنة عُمان

في ضوء التعليمات الصادرة عن هيئة الطيران المدني بسلطنة عمان، أعلنت مصر للطيران عن استئناف رحلاتها بين القاهرة و مسقط اعتبارا من مساء اليوم الأثنين الموافق 28 ديسمبر 2020.
وترجو مصر للطيران من عملائها المسافرين من القاهرة إلى مسقط أو المغادرين إلى القاهرة ضرورة إبراز شهادة فحص (PCR) للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية بحد أقصى 72 ساعة قبل موعد الوصول.
كما يُرجى من العملاء المسافرين إلى مسقط توفير التأمين الصحي الدولي الذي يغطي تكاليف العلاج من فيروس كورونا المستجد (Covid 19) لمدة شهر واحد والتسجيل على الموقع الإلكتروني https://covid19.emushrif.om/traveler/travel.
ولمزيد من المعلومات يُرجى الإتصال بمركز خدمة عملاء مصر للطيران علي رقم 1717 على مدار 24 ساعة يوميًا.
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