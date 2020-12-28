الحكومة تنفى الشائعات المنتشرة بشأن رفع أسعار البنزين

نفت الحكومة ما تردد من أنباء حول رفع أسعار البنزين بعد صدور تعديلات على قرار "حصيلة الزيادة في أسعار البنزين المخصصة لإنشاء وصيانة الطرق العامة" وكانت شائعات قد انتشرت خلال الأيام الماضية، متعلقة بقرب صدور قرار حكومي برفع أسعار البنزين، بالتزامن مع صدور قرار زيادة متعلق بالبنزين المخصص لإنشاء وصيانة الطرق العامة، قبل أن تنفي الحكومة ما تردد في هذا الشأن.

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