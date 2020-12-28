بعد توقف أسبوعًا| مصر للطيران تستأنف رحلاتها إلى سلطنة عمان

أعلنت مصر للطيران عن استئناف رحلاتها بين القاهرة ومسقط اعتبارا من مساء اليوم الاثنين، وذلك بعد ساعات من إعلان سلطنة عمان فتح منافذها البرية والبحرية والجوية اعتبارا من غد الثلاثاء، وسط اتخاذ تدابير احترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وناشدت مصر للطيران عملائها المسافرين من القاهرة إلى مسقط أو المغادرين إلى القاهرة ضرورة إبراز شهادة فحص (PCR) للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية بحد أقصى 72 ساعة قبل موعد الوصول.
وطالبت العملاء المسافرين إلى مسقط، ضرورة توفير التأمين الصحي الدولي الذي يغطي تكاليف العلاج من فيروس كورونا المستجد (Covid 19) لمدة شهر واحد والتسجيل على الموقع الإلكتروني https://covid19.emushrif.om/traveler/travel.
وتلتزم "مصر للطيران" بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.
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