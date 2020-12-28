المصريون بالسعودية: مد تعليق الرحلات الجوية والمنافذ أسبوعا آخر بالمملكة

صرح عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية أن وزارة الداخلية السعودية قررت تعليق الرحلات الدولية للمسافرين -- إلا في الحالات الإستثنائية وتعليق الدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية بسبب إنتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد (كوفيد١٩) في عدد من الدول
واضاف في بيان ان ذلك رغبة في إستمرار تقييم الوضع أسبوع آخر ، والتأكد من حماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم بإذن الله تعالى تقرر تمديد العمل بالإجراءات المشار إليها لمدة أسبوع آخر ،مع التأكيد على إستثناء حركة نقل البضائع والسلع وسلاسل الإمداد والسماح بمغادرة غير السعوديين أراضي المملكة عبر الرحلات الجوية ،
وأختتم حنفي أن الجالية المصرية بالسعودية أشادت بهذه الخطوات الاحترازية والإجراءات الوقائية التي تهتم بصحة المواطن والمقيم ،
كما رحبت ببدء تطعيم أبناء الجالية المصرية مجانًا بالسعودية بلقاح شركة فايزر الأمريكية الذي بدأ منذ أيام
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