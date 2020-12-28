للتيسير على العمالة الواردة.. الأردن: السماح للعمال غير الزراعيين الانتقال إلى صاحب عمل آخر داخل القطاع الزراعي

تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بعمان- الأردن، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، إن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان، يكشف السماح بتجديد تصريح عمل العامل غير الأردني على نفس صاحب العمل ونفس الحيازة الزراعية وبغض النظر عن استحقاق الحيازة الزراعية (النباتية أو الحيوانية ) من عدد العمال غير الأردنيين.

وأشار الملحق العمالي طلعت السيد، إلى أنه في إطار التشاور والتنسيق الدائم مع وزارة العمل الأردنية لعرض كافة التحديات التي تواجه العمالة المصرية وطرح الحلول المناسبة ، وتتويجا لهذا التعاون واللقاءات المتواصلة ، فقد أصدر وزير العمل الأردني قرارًا لضبط سوق العمل وتسهيلا على أصحاب العمل بالقطاع الزراعي ، وكذلك تيسيرا على العمال غير الأردنيين ومنها العمالة المصرية ، فقد قرر وزير العمل الأردني السماح للعمال غير الزراعيين الذين ألغيت تصاريح عملهم بعد تاريخ 12/7/2020 بالانتقال إلى صاحب عمل آخر داخل القطاع الزراعي وحسب الحيازات الزراعية المعتمدة، فضلا عن السماح بتجديد تصريح العمل العامل غير الأردني على نفس صاحب العمل ونفس الحيازة الزراعية وبغض النظر عن استحقاق الحيازة الزراعية (النباتية أو الحيوانية ) من عدد العمال غير الأردنيين.

كما تضمن القرار السماح للعامل الزراعي من الجنسية المصرية وأي جنسية أخرى بالانتقال من وإلى مهنة عامل زراعي في مجال راعي أغنام لدى أي صاحب عمل وحسب الحيازة الزراعية المعتمدة، واعتبار المزرعة الخاصة من القطاع الزراعي والسماح بانتقال العمال غير الأردنيين من المزرعة الخاصة إلى القطاع الزراعي بمهنة عامل زراعي ، وكذلك السماح للعمال غير الأردنيين بالانتقال من عامل زراعي إلى المزرعة الخاصة بمهنة عامل مزرعة خاصة على أن يتم استيفاء الرسوم حسب ما جاء في نظام رسوم تصاريح العمل .