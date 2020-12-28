نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم" تقرر مد فترة تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية حتى 31 ديسمبر 2020 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أرسلت وزارة التربية والتعليم خطابًا إلى المديريات التعليمية بشأن مد فترة تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية حتى يوم الخميس الموافق 31 ديسمبر 2020.

جدير بالذكر أن 78% من طلاب الشهادة الإعدادية علي مستوي الجمهورية تمكنوا من الانتهاء من تسجيل الاستمارة الإلكترونية.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أرسلت تعليمات لكافة المديريات التعليمية بضرورة التنبيه على جميع طلاب الشهادة الإعدادية بملئ الاستمارة الإلكترونية.