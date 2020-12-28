أخبار مصرية

التعليم" تقرر مد فترة تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية حتى 31 ديسمبر 2020

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم" تقرر مد فترة تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية حتى 31 ديسمبر 2020 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

أرسلت وزارة التربية والتعليم خطابًا إلى المديريات التعليمية بشأن مد فترة تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية حتى يوم الخميس الموافق 31 ديسمبر 2020.

جدير بالذكر أن 78% من طلاب الشهادة الإعدادية علي مستوي الجمهورية تمكنوا من الانتهاء من تسجيل الاستمارة الإلكترونية.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أرسلت تعليمات لكافة المديريات التعليمية بضرورة التنبيه على جميع طلاب الشهادة الإعدادية بملئ الاستمارة الإلكترونية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا