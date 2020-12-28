نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقوق البرلمان: المرحلة الثانيه من "حياة كريمة" تستهدف خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشادت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنه حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن إطلاق المرحلة الثانيه لمبادرة حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا، مؤكده على أن هذه المبادرة تستهدف خطة الدولة في تحقيق التنمية المستدامة للمواطنين الأكثر احتياجا.

وأكدت " عازر" خلال البيان الصادر له، ان المرحلة الثانيه لمبادرة حياة كريمة خطوة جديدة نحو تحقيق ركائز العدالة الاجتماعية، واستكمالا لما تم انطلاقه خلال الشهور الماضية، مشيرة إلى أن المفهوم الصحيح للحماية الاجتماعية يتمثل فى توفير تعليم حديث ومنظومة صحية جيّدة وفرص عمل ومقاومة مخاطر الفقر.

وأشارت وكيل لجنه حقوق الانسان بمجلس النواب، إلى انه منذ ان تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، حكم البلاد، وهو يسعي جاهدة في جبر بخواطر ملايين المصريين، وتوفير بيئة آمنه لهم، لافتة إلى أن الفقراء فى القرى الأكثر فقرًا فى حاجة إلى قصور ثقافة ومدارس حديثة ومشروعات متوسّطة وصغيرة من أجل رفع مستواهم الاجتماعى والثقافى.

وتابعت البرلمانية: "رفع وعى الفقراء الفكري سيساهم فى تحصينهم من الأفكار المتطرفة والمتشدده وسيجعلهم أكثر رغبة فى الحفاظ على الإنجازات التى قامت الدولة بها من أجلهم خلال السنوات الماضية".