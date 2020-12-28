رئيس مجلس النواب يعزي النائب محمد الزاهد في وفاة شقيقة

تقدم رئيس مجلس النواب، لدكتور علي عبدالعال، بصادق المواساة والتعازي للنائب محمد الزاهد، عضو مجلس النواب، في وفاة المغفور له بإذن الله شقيقة.

وفي نعي تصدرته الآية الكريمة " يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي"، أعرب رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، عن أمانيه في أن يلهم النائب محمد الزاهد وأسرته الصبر والسوان.

رئيس مجلس النواب يعزي المستشار أحمد سعد في وفاة والدته



وتوجه عبدالعال بسؤاله للمولى، أن يتغمد شقيق النائب محمد الزاهد، بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.

