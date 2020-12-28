كل ما تريد أن تعرفه في مباراة الأهلي والاتحاد السكندري اليوم

يستضيف ستاد السلام موقعة من العيار الثقيل حيث مباراة الأهلي والاتحاد السكندري اليوم في تمام الساعة السابعة ونصف ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز.

وكان من المقرر أن يلتقي الأهلي مع نظيره الزمالك مساء اليوم في قمة الكرة المصرية بالدوري لكن تم تأجيل المباراة لدواعي أمينة وتم إستبدالهما بمواجهة الأهلي بلقاء" زعيم الثغر" .

مباراة الأهلي والاتحاد السكندري اليوم

ويدخل الأهلي مباراة اليوم وفي رصيده 6 نقاط في ترتيب جدول الدوري المصري ويحل في المركز الثاني بعد "الجونة "المتصدر بينما يمتلك الاتحاد السكندري 4 نقاط في المركز الـ 10.

غيابات الأهلي اليوم

حيث يغيب عن مباراة اليوم لاعب الفريق مجدي "افشه" وعمرو السولية لاعب خط وسط الفريق و رامي ربيعه بسبب إصابتهم بفيروس كورونا وجونيو اجاي بسبب إصابتة في الركبة ويغيب 3 اشهر ويطمح المارد الأحمر اليوم الانتصار ليتعالي ترتيب الدوري الممتاز وتشهد القائمة عودة وليد سليمان الي الملاعب بعد غيابه عن عدة مباريات بسبب الإصابة التي لحقة به الفترة الماضية.



التشكيل المتوقع للفريقين:

حراسة المرمى: محمد الشناوى خط الدفاع: محمد هانى ، بدر بانون ، أيمن أشرف ، على معلول خط الوسط: حمدى فتحى، أليو ديانج ، وليد سليمان خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، كهربا، محمد شريف تشكيل الاتحاد السكندري المتوقع لمباراة اليوم:



المرمى: عماد السيد.