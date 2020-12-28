شوبير: "الوجوه القديمة سوف تعود للجبلاية.. وأبوريدة فعل مايريد"

كشف أحمد شوبير، الإعلامي بإذاعة أون سبورت إف إم، على أن جميع الوجوة القديمة في اتحاد الكرة سوف تعود مرة أخرى، في مشهد عبثي مؤكدًا: يوجد تنسيق داخل الاتحاد في اجتماع أمس، وتواجد فيه مجدي عبدالغني ومحمد أبو الوفا، وأحمد مجاهد من أجل الترتيب للانتخابات المقبلة>

وقال شوبير: أحمد مجاهد مش فارق معاه دخول الانتخابات لانه سيكون الرئيس الفعلي للجبلاية وهو من يدير كل شئ سواء في حالة وجود أبوريدة أو غيرة.

وتابع: مجاهد يمهد الطريق بقوة لعودة المهندس هاني أبوريدة للمشهد مرة أخرة، وفي هذا الصدد لابد أن نرفع القبعة ونشيد بأبوريدة لان فعل كل ما يرده بمنتهى السهولة.

وواصل شوبير: حسم الأمر وسيترشح بشكل رسمي كل من: خالد لطيف وعصام عبدالفتاح وثروت سويلم ومجدي عبدالغني ومحمد أبو الوفا ودينا الرفاعي.

وأختتم: أبوريدة مجرد شكل فقط والبرستيج، لكن مجاهد هو الحاكم الفعلي حتى لو مش موجود، مضيفًا، "هما طبعا أكدوا على بند الإعلام وتم التأكيد على كده 100٪، من أجل عدم دخولي الانتخابات.