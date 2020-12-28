أبو يكشف الحالة الصحية للفنانة يسرا: "ليست على ما يرام"

كشف الفنان أبو، عن آخر التطورات الصحية له وكذلك للفنانة يسرا بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنه لن يعلم مصدر إصابته.

أشار أبو، في تصريحات اعلامية، إلى أن حالته تزداد تدهورًا بعدما تمكنت أعراض فيروس كورونا القوية منه، موضحًا أنه يتعرض لإنغلاق الصدر بشكل مخيف، حيث وصلت درجة حرارته إلى 39 درجة.

تطورات الحالة الصحية للفنانة يسرا



أكد أبو، أنه على تواصل مع الفنانة يسرا يوميًا منذ إصابتهما بكورونا، مشيرا إلى أن التنفس لديها ليس على ما يرام والصوت أيضًا ولكنها ملتزمة ببروتوكول العلاج.

كتبت يسرا عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، قائلة: "بتوجه بكل الشكر وخالص امتناني لكل أصدقائي داخل وخارج مصر وللجمهور لسؤالهم واهتمامهم الكبير بعد التأكد من إصابتي بفيروس كورونا".

وتابعت: "كما أوجه شكر خاص جدا لوزارة الصحة ولكل الأطباء وطاقم التمريض اللي بيشرفوا على حالتي، مفيش كلام يوفي الناس دي حقها على المجهود العظيم لمواجهة هذا المرض".

اختلطت الفنانة يسرا مؤخرًا بعدد من نجوم الفن، وذلك خلال حفل عيد ميلاد الفنانة نيللي كريم، برفقة كلًا من آسر ياسين، وزوجته، والمنتج جمال العدل الذي أعلن عن إصابته بالفيروس بعد ساعات من إصابة الفنانة يسرا.

كانت قد استهلت يسرا الجلسات المبدئية لمسلسلها الجديد على مدار الأيام الماضية، الذي من المقرر أن تخوض من خلاله سباق دراما رمضان المقبل 2021، وتشاركها بطولتها النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز، كما أنتهت يسرا على مدار الفترة الماضية من تحضيرات فيلمها الجديد "ليلة العيد" للمخرج سامح عبد العزيز والمؤلف أحمد عبد الله، وكان مقرر بدء تصويره الأيام المقبلة.

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يذكر أن آخر أعمال الفنانة يسرا، مسلسل "خيانة عهد"، والذي عرض في رمضان 2020، وشارك في بطولته كل من خالد سرحان، وحلا شيحة، وجومانا مراد، وخالد أنور. والمسلسل من تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.