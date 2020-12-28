مارجريت عازر: المرحلة الثانيه لـ "حياة كريمة" تستهدف خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة

أشادت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنه حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن إطلاق المرحلة الثانيه لمبادرة حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا، مؤكده على أن هذه المبادرة تستهدف خطة الدولة في تحقيق التنمية المستدامة للمواطنين الأكثر احتياجا.

وأكدت " عازر" خلال البيان الصادر له، ان المرحلة الثانيه لمبادرة حياة كريمة خطوة جديدة نحو تحقيق ركائز العدالة الاجتماعية، واستكمالا لما تم انطلاقه خلال الشهور الماضية، مشيرة إلى أن المفهوم الصحيح للحماية الاجتماعية يتمثل فى توفير تعليم حديث ومنظومة صحية جيّدة وفرص عمل ومقاومة مخاطر الفقر.

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