موعد مباراة الأهلي اليوم

تُلعب اليوم المواجهات المؤجلة من الأسبوع الثالث لمنافسات الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021، وذلك بمواجهتين بدايةً من الخامسة مساءا وحتى التاسعة مساءا.

يحل نادي الاتحاد السكندري صاحب المركز التاسع برصيد 4 نقاط، ضيفا على النادي الأهلي صاحب المركز الثالث برصيد 6 نقاط.

وتقام المباراة اليوم على ملعب الأهلي WE السلام في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا، وتذاع عبر قنوات "ONTIME SPORT".

ويدخل النادي الأهلي بقائمة تضم كل من:حراسة المرمي :محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفي شوبيرخط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام ومحمود حيد وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هاني، وسعد سمير و علي معلول.خط الوسط: محمود عبدالمنعم كهربا وحمدي فتحي ووليد سليمان، وحسين الشحات واليوديانج ،أكرم توفيق.خط الهجوم : صلاح محسن ومروان محسن ومحمد شريف وأحمد ياسر ريان وطاهر محمد طاهر.

صدمة بغياب لاعب جديد عن الأهلي قبل مواجهة الاتحاد غدًا!

صرح سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي بأن جناح الفريق الأنجولي جيرالدوي سيغيب عن المباراة القادمة أمام الإتحاد المقرر إقامتها مساء غد في إطار الجولة الرابعة من الدوري المصري.

وتابع عبد الحفيظ" أن اللاعب أشتكى من شد في عضلة السمانة، والتي علي إثرها لن يكون جاهزًا لمباراة الاتحاد غدًا.

وأضاف عبدالحفيظ " أن نتيجة التحليل الطبي "رابيد تيست" الخاصة بمباراة الغد أمام زعيم الثغر جاءت نتايجه سلبية لجميع اللاعبين، ليكونوا جاهزين لمباراة الإتحاد.

صدمة بغياب لاعب جديد عن الأهلي قبل مواجهة الاتحاد غدًا!



فيما يتواصل غياب الثلاثي عمرو السولية لاعب وسط الفريق، و رأمي ربيعة مداف الفريق، بالإضافة لغياب محمد مجدي أفشة صانع العاب المارد الأحمر بسبب إستمرار إيجابية عينه الثلاثي الخاصة بفيروس كورونا.

ويواجه الأهلي فريق الاتحاد السكندري في السابعة والنصف مساء غدٍ الإثنين، في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الثالث بمسابقة الدوري الممتاز والمستبدلة بمبارة القمة التي كان المقرر إقامتها في نفس الميعاد.

عودة بيتسو



يذكر ان المباراة تشهد عودة المدير الفني للأهلي بيتسو "موسيماني" الذي تعافى مؤخرا من فيروس كورونا ليقود الأهلي في تدريبات اليوم ومن ثم مباراة الغد.

تأجيل مباراة القمة

ومن أبرز ملامح تلك الجولة هي إصدار اتحاد الكرة المصري المتمثل في اللجنة الثلاثية برئاسة أحمد مجاهد، بتأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والتي كان من المقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل الموافق 28 ديسمبر الجاري، ولم يذكر اتحاد الكرة أي أسباب لقرار التأجيل، الذي فاجأ الجميع.

وقرر اتحاد الكرة تأجيل المباراة لأجل غير مسمى، عل أن تلعب مباريات القطبين المؤجلة من الجولة الثالثة بسبب مشاركاتهم الإفريقية، وهم الاتحاد السكندري ضد الأهلي، وسموحة ضد الزمالك، بدلا من مباراة القمة، وعلى إثر ذلك تؤجل مبارة الاتحاد السكندري وإنبي ضمن منافسات الجولة الرابعة، إلى أجل غير مسمى.