روتاري مصر يقدم 3 طن مساعدات غذائية و500 بطانية لفقراء محافظة مطروح



استجابة لتوجيهات اسامة الاحمر محافظ المنطقة الروتارية ٢٤٥١ بمصر ، تم تفويض لجنة الاغاثة والطواريء لمقابلة اللواء خالد شعيب محافظ مرسي مطروح لتسليمه ثلاثة اطنان من المساعدات الغذائية وخمسمائة بطانية لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا بالمحافظة.



وقد تم التنسيق لارسال معونات طبية اضافية بعد دراسة احتياجات اهالي مطروح منها .ولفت السيد المحافظ إلى أن هناك تعاون مثمر بين محافظة مطروح وأندية روتاري، وتنسيق مشترك سينعكس خلال الفترة المقبلة بين الجانبين.

وقال إن منظمات المجتمع المدني تتفاعل مع الأجهزة التنفيذية، بما يعود بالنفع لصالح المجتمع، ويساهم في التنمية الشاملة التي يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في النهوض بمصر وبالمحافظات وتقديم الخدمات الإجتماعية في القرى والنجوع وتوصيل الخدمة إلى المجتمع المحلي.

هذا وقد وجه اللواء خالد شعيب خالص الشكر والتقدير لروتاري مصر على مشاركتهم المجتمعية الفاعلة لخدمة أهالى مطروح.

ويوما بعد يوم يبرهن روتاري مصر استجابتة الغير مسبوقة لتخفيف المعاناة عن كاهل الاسر في ربوع وقري مصر .

