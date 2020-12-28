النائب عصام دياب : برلمان 2021 متنوع وتدابير الحكومة لأزمة كورونا مقدرة

قال النائب عصام دياب عضو مجلس النواب ، أن برلمان ٢٠٢١ سيكون من أقوي البرلمانات التي شهدتها مصر لوجود كوكبه سياسة متنوعه تحت القبه تعبر عن التيارات المختلفه منا يمثل اضافه جديدة للحياه السياسيه.

جاء ذلك في تصريحات له علي هامش إنهاء إجراءات كارنية العضوية، مؤكدا أن الانتخابات كانت تجربة ديمقراطية حقيقية أفرزت تنوع سياسي وحزبي ، لافتا ان هناك اجندة تشريعيه لحزب مستقبل وطن بصدد الانتهاء منها ستكون لصالح الوطن والمواطن ، ستم العمل عليها تحت قبه البرلمان لافتا انه سينضم للجنه الصناعه ، مشيرا انه يضع علي راس اهتماماته تعديل قانون الاستثمار لدفع عجلة الإستثمار بشكل كبير، فضلا عن تبنيه ملف المصانع المغلقة .واشاد عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الموجه الثانيه لفيروس كورونا، واصفا التعامل الحكومي بالاحترافي مع الازمه وحسن ادارتها للموقفبدأت الأمانة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار محمود فوزي، صباح اليوم الاثنين، استقبال نواب برلمان 2021 فى 10 محافظات من مقاعدها الفردية، وذلك فى ضوء تقسيمها النواب الجدد علي مدار 6 أيام لتحقيق التباعد الإجتماعي وعدم إحداث أي زحام تحقيقا للتباعد الإجتماعي .

جاء ذلك بعد ان استقبلت نواب القائمة الوطنية الـ284 طوال أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس ، بجانب 90 نائبا فردي أمس الأحد، عن 5 " محافظات، هي: (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح) .

لجان الاستقبال مستمرة في عملها على مدار اليوم وغدا لاستقبال نواب المحافظات المتبقية بالنظام الفردى، وذلك الاثنين 28 ديسمبر: سيتم استقبال نواب (10) هي : محافظات ( بورسعيد، الاسماعيلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ) بإجمالي عدد 108 نائباً.، والثلاثاء 29 ديسمبر: نواب (12) محافظة هي: (الفيوم، بني سويف، المنيا، اسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، شمال و جنوب سيناء) بإجمالي عدد 86 نائباً.

وأكد المستشار فوزى أن النواب الذين لم يتمكنوا من الحضور خلال الأيام المحددة لهم لاستلام بطاقات العضوية، بإمكانهم الحضور في أي يوم آخر لاستلامها عقب إنتهاء أيام الاستقبال المحددة.ووجه فوزى الشكر للسادة النواب الجدد على تعاونهم والتزامهم بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتبعها الأمانة العامة لمجلس النواب.