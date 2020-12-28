"أمهات مصر": يجب وضع امتحانات تراعى الظروف التي مر بها الطلاب هذا العام

طالبت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، مستشاري المواد بوضع امتحانات فى الفصل الدراسي الأول تراعي الظروف التي يمر بها الطلاب بداية من بدء الدراسة وحتي الآن.

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن العام الدراسي الحالي استثنائي بسبب جائحة كورونا، وأغلب الطلاب لم يذهبوا للمدرسة طوال أيام الأسبوع، حيث كانوا معتمدين في الدراسة جزء من المدرسة وجزء من المنصات التعليمية والأونلاين، وأغلبهم كانوا "تائهين" للتعرف على المنصات وطريقه التعامل معها ومع الأونلاين.

وكان أولياء الأمور طالبوا مرارا وتكرارا الأيام الماضية، بجعل الوحدة الأخيرة للإطلاع فقط، للتسهيل عليهم ومراعاة ظروف أبنائهم، بالإضافة إلي امتحان المواد الغير مضافة للمجموع في المنزل بدلا من نزولهم إلي المدارس، في ظل زيادة أعداد إصابات كورونا، وتكملة باقي المناهج أونلاين لتقليل النزول و الإحتكاك.

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وكانت وزارة التربية والتعليم، قد أكدت على سرية الإمتحانات والانتهاء من المراجعة ومناهج الفصل الدراسى الأول، مع ضرورة تواجد الموجه المشرف بالإدارة قبل بدء الامتحان لتذليل العقبات، وحظر عمل امتحانات موحدة، مضيفة أن لكل مدرسة امتحان مختلف بالنسبة لامتحانات صفوف النقل من الرابع حتى الثانى الإعدادى، مع الالتزام بالمواعيد المحددة للامتحانات من 9 يناير حتى 4 فبراير المقبل، وعدم احتساب الأيام الباقية من الفصل الدراسى الأول ضمن أيام الغياب - لمن يرغب فى ذلك، مع استمرار فتح المدارس أمام الطلاب الراغبين فى الحضور، واستمرار العمل بمجموعات التقوية، وعلى المدرسة توجيه الطلاب من الصف الرابع الابتدائى وحتى الصف الثالث الإعدادى لمتابعة القنوات.

