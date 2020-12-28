بمناسبة العام الجديد.. مدبولى يهنئ الرئيس السيسي.. ويؤكد: سنبذل المزيد من العمل والعطاء

قدم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، رسالة تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد.

وقال رئيس الوزراء فى البرقية المرسلة للرئيس:" بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة، وذلك بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، أعبر عن أخلص التهانى القلبية وأصدق التمنيات للرئيس السيسي، داعيا الله عز وجل أن يُبارك جهوده ويُسدد خُطاه، وأن يعيد هذه المناسبة على الرئيس بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى مصرنا الغالية بالأمن والسلام والاستقرار.

كما تعهد الدكتور مصطفى مدبولى للرئيس السيسي فى البرقية، ببذل الحكومة المزيد من العمل والعطاء؛ حتى يتحقق ما يتطلع إليه الشعب المصري العظيم من تقدم ورفعة وازدهار، تحت قيادة الرئيس السيسي.

قال الدكتور عبد العال في نص البرقية : "ونحن نتأهب لاستقبال عام ميلادى جديد، يكون من دواعى سرورى أن أنقل إليكم ‏بأسمى واسم نواب المجلس أطيب الأمانى وأزكاها أن تبلغ مصر وشعبها بقيادتكم ‏الواعية ما تصبو إليه من أمن وأمان ورخاء ونماء".‏

وأضاف رئيس مجلس النواب "عاماً جديداً -يا سيادة الرئيس- تستقبله مصر معكم، تخطو فيه خطوات الواثق ‏على درب التطور والتنمية، مستشرفة غد واعد بقطوف دانية من زخم الإصلاحات التي ‏انتهجتها مصر في عهدكم على كافة الصعد".

هذا، وبعث الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب برقية تهنئة إلى للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2021.

قال الدكتور عبد العال في نص البرقية : "ونحن نتأهب لاستقبال عام ميلادى جديد، يكون من دواعى سرورى أن أنقل إليكم ‏بأسمى واسم نواب المجلس أطيب الأمانى وأزكاها أن تبلغ مصر وشعبها بقيادتكم ‏الواعية ما تصبو إليه من أمن وأمان ورخاء ونماء".‏

وأضاف رئيس مجلس النواب "عاماً جديداً -يا سيادة الرئيس- تستقبله مصر معكم، تخطو فيه خطوات الواثق ‏على درب التطور والتنمية، مستشرفة غد واعد بقطوف دانية من زخم الإصلاحات التي ‏انتهجتها مصر في عهدكم على كافة الصعد".